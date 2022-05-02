المفتي دريان: لا أحد من الفاشلين يملك الجرأة على الإعتراف بما اقترفت يداه بل إنهم يصنّفون أنفسهم ملائكة ليعودوا فحذار من أقوالهم المخادعة والمضلّلة

Lebanon 24