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حاكم منطقة بيلجورود الروسية: وقوع انفجارين في الساعات الأولى من صباح اليوم في بيلجيرود على الحدود الأوكرانية دون تسجيل أضرار أو إصابات

Lebanon 24
02-05-2022 | 00:42
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