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الرئيس الأوكراني: بعد أزمة الطاقة يواجه العالم الآن أزمة غذائية بسبب الحصار الروسي

Lebanon 24
02-05-2022 | 02:41
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