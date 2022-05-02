باسيل: إقتصادنا فِشِل لأنو ما إنبنى عَ مبدا الإنتاج وزيادة الثروة، بالعكس إعتبر السلطة قالب كاتو كل واحد بياخد منو هو وشطارتو... تناتش الدولة وصّلنا للإنهيار

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