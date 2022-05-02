Advertisement

أخبار عاجلة

باسيل خلال اللقاء مع اهالي البقاع الغربي وراشيا: هذه المنطقة ظلمت بسبب فشل الدولة وغيابها عن الإنماء

Lebanon 24
02-05-2022 | 09:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أبو فاعور: أبناء البقاع الغربي وراشيا لن يسمحوا بإعادة المنطقة الى زمن الوصاية
lebanon 24
02/05/2022 18:22:45 Lebanon 24 Lebanon 24
البقاع الغربي وراشيا.. معركة تقليدية باهتة
lebanon 24
02/05/2022 18:22:45 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع يعلن ترشيح داني خاطر عن المقعد الماروني في البقاع الغربي وراشيا: قادرون على وقف الانهيار وقيادة مشروع الإنقاذ
lebanon 24
02/05/2022 18:22:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وائل أبو فاعور : هناك من يريد ان يعيد البقاع الغربي وراشيا الى ما قبل الـ2005 والمعركة كبيرة ومحتدمة هناك ومن يقدر ان يسقط وليد جنبلاط "يتفضّل وما حدا بيقدر" (الجديد)
lebanon 24
02/05/2022 18:22:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
11:21 | 2022-05-02
11:20 | 2022-05-02
11:19 | 2022-05-02
11:09 | 2022-05-02
10:24 | 2022-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website