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نائب رئيس شرطة كييف: العثور على 8 مقابر جماعية بمنطقة كييف تضم أكثر من 1200 جثة لمواطنين أوكرانيين (الجزيرة)

Lebanon 24
02-05-2022 | 11:20
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