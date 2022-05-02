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وزيرة الطاقة الفرنسية: ندين بشدة قرار غازبروم بقطع واردات الغاز عن بلغاريا (العربية)

Lebanon 24
02-05-2022 | 12:24
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