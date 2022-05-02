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البيت الأبيض: بايدن يرغب بزيارة كييف لكن لا يوجد أي خطط حاليا (العربية)

Lebanon 24
02-05-2022 | 14:58
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