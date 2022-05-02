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الخارجية الأميركية: لن نتفاوض مع إيران في العلن ونركز على خطة العمل الشاملة خصوصا الاتفاق النووي

Lebanon 24
02-05-2022 | 15:35
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