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المتحدث باسم البنتاغون: الروس تكبدوا خسائر فادحة لكن لا يزال لديهم قدر لا يستهان به من القوة القتالية

Lebanon 24
02-05-2022 | 15:40
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