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الاتحاد الدولي لكرة القدم يفرض غرامة مالية على المنتخب الجزائري بسبب الأحداث التي شهدتها مباراته ضد الكاميرون في تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022

Lebanon 24
02-05-2022 | 17:16
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