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الدفاع الروسية: تدمير 36 موقعا عسكريا في أوكرانيا بصواريخ عالية الدقة خلال الـ24 ساعة الماضية
Lebanon 24
02-05-2022
|
18:21
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