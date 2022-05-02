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حركة الجهاد الإسلامي: تبني كتائب القسام لعملية سلفيت دليل على أن العمل الفدائي في الضفة الغربية مستمر

Lebanon 24
02-05-2022 | 18:52
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