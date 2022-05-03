Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز عن مصادر صومالية: حركة الشباب تهاجم بسيارة ملغومة وأسلحة معسكرا لبعثة قوات الاتحاد الإفريقي في شبيلي

Lebanon 24
03-05-2022 | 01:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة الأنباء الصومالية: قتلى وجرحى باستهداف مسلحي حركة الشباب لفندق في شاطئ ليدو بالعاصمة مقديشو (الجزيرة)
lebanon 24
03/05/2022 13:18:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"حركة الشباب" الصومالية تقول إن مقاتليها دخلوا مجمعا سكنيا يضم بعثات غربية بمقديشو
lebanon 24
03/05/2022 13:18:11 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: زيلينسكي يقول إن القوات المحتلة تهاجم مناطق مدنية لا توجد فيها بنية تحتية عسكرية
lebanon 24
03/05/2022 13:18:11 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز نقلا عن مصادر: منظمة معاهدة الأمن الجماعي تبحث إرسال قوات حفظ سلام إلى شرق أوكراني
lebanon 24
03/05/2022 13:18:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
06:10 | 2022-05-03
06:00 | 2022-05-03
05:49 | 2022-05-03
05:45 | 2022-05-03
05:43 | 2022-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website