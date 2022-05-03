"التيار الوطني الحرّ" ينفي أن يكون موكب رئيس التيار جبران باسيل تعرض لأي حادث في البقاع ويشير الى ان الصورة التي يتم تداولها في بعض وسائل التواصل الاجتماعي مزيفة ولا تعود له

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