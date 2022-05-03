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وزير خارجية المجر: نستقبل من روسيا 65% من حاجتنا للغاز ولا يوجد بديل لذلك

Lebanon 24
03-05-2022 | 03:09
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