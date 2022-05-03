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"سكاي نيوز" عن سلطات إقليم كردستان العراق: آلاف نزحوا من سنجار بسبب معارك بين الجيش العراقي ومقاتلين ايزيديين

Lebanon 24
03-05-2022 | 10:45
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