Advertisement

أخبار عاجلة

السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري: السفير السعودي وليد البخاري مهنئاً: كل عام وشعب لبنان والأمة العربية والاسلامية بخير

Lebanon 24
03-05-2022 | 11:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السفير وليد البخاري: اتفاقية الصندوق السعودي - الفرنسي التي ستوقع غدا لدعم الشعب اللبناني تتضمن 35 مشروعا في لبنان تتعلق بقطاع الصحة والتعليم والطاقة
lebanon 24
03/05/2022 22:44:39 Lebanon 24 Lebanon 24
يستقبل الرئيس ميقاتي في هذه الاثناء السفير السعودي في لبنان وليد البخاري.
lebanon 24
03/05/2022 22:44:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بسام مولوي بعد لقائه السفير السعودي وليد البخاري: السعودية ودول الخليج قلبها على لبنان الذي هو في وجدانها وهي ستتخذ كافة الاجراءات التي تصب في مصلحة حماية امن مجتمعنا العربي
lebanon 24
03/05/2022 22:44:39 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير السعودي في لبنان وليد بخاري: الممكلة العربية السعودية لطالما أكدت اهتمامها وحرصها لاستقرار لبنان وانتمائه الوطني وانطلاقا من هذه الرؤية كانت عودتنا إلى لبنان
lebanon 24
03/05/2022 22:44:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
15:18 | 2022-05-03
15:18 | 2022-05-03
15:07 | 2022-05-03
14:54 | 2022-05-03
14:45 | 2022-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website