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وزير الدفاع الأميركي: آمل ألا يلجأ بوتين لاستخدام السلاح الكيميائي أو البيولوجي لأن الرد الدولي سيكون قويا (الجزيرة)

Lebanon 24
03-05-2022 | 11:29
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