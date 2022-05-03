Advertisement

أخبار عاجلة

تيمور جنبلاط: تريدون الغاءنا ونريد الشراكة مع الجميع وتريدون دمار الوطن ونريد بناءه وتريدون رهن سيادة لبنان في المفاوضات لحماية نووي إيران ونحن نريد لبنان سيداً مستقلاً

Lebanon 24
03-05-2022 | 12:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جنبلاط: تريدون الغاءنا ونريد الشراكة مع الجميع
lebanon 24
03/05/2022 22:46:30 Lebanon 24 Lebanon 24
هم يريدون لبنان مساحة مقسمة مناطق نفوذ بينهم وان نحتاج لإذن كلما اردنا الدخول لمنطقة مكتوبة باسم زعيم ويريدون الناس رعايا وزبائن انتخابيين اما نحن فنريد لبنان قويا بإنسانه ودولة قوية بالقانون والاقتصاد ونريد مواطنا حرا يعرف كيف يحاسب ويختار
lebanon 24
03/05/2022 22:46:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تيمور جنبلاط: نجدّد إيماننا بالوطن والمصالحة وعلاقات لبنان مع الدول العربيّة ومعركتنا معركة عدالة وكرامة وحقوق الناس التي سرقتها "جماعة ما خلّونا" ولا يجب أن نستسلم بل أن نواجه بإرادة واعية
lebanon 24
03/05/2022 22:46:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الاصلاحات هي لمصلحة لبنان ونريد أن تكون مطبقة بالكامل
lebanon 24
03/05/2022 22:46:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
15:18 | 2022-05-03
15:18 | 2022-05-03
15:07 | 2022-05-03
14:54 | 2022-05-03
14:45 | 2022-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website