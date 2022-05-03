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تيمور جنبلاط: تريدون إختراق الجبل وجرّبتم في 7 أيار وكان الجواب المناسب واليوم الجواب معروف سلفاً فتعالوا إلى الشراكة

Lebanon 24
03-05-2022 | 12:40
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