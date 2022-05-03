Advertisement

أخبار عاجلة

فايننشال تايمز: شركات صينية مستقلة تبدأ بشراء النفط الروسي بخصومات قوية

Lebanon 24
03-05-2022 | 17:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فايننشال تايمز: مجموعات الطاقة في الاتحاد الأوروبي تستعد لاستخدام نظام دفع جديد للغاز الروسي وفق شروط بوتين
lebanon 24
04/05/2022 05:49:08 Lebanon 24 Lebanon 24
التايمز البريطانية: بروكسل تحضر لعقوبات ذكية على واردات النفط الروسي
lebanon 24
04/05/2022 05:49:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يحظر الاستثمار في شركات روسنفت وترانسنفت و غازبروم النفطية الروسية كجزء من العقوبات (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
04/05/2022 05:49:08 Lebanon 24 Lebanon 24
فايننشال تايمز عن وسائل إعلام روسية: الحكومة الروسية تلقت قائمة تضم ٦٠ شركة أجنبية لتأميمها بعد وقف عملها (الجزيرة)
lebanon 24
04/05/2022 05:49:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2022-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:52 | 2022-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2022-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:09 | 2022-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
18:00 | 2022-05-03
17:28 | 2022-05-03
16:09 | 2022-05-03
15:18 | 2022-05-03
15:18 | 2022-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website