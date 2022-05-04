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الحكومة المجرية: "لا ضمانات" لأمن الطاقة المجري في مشروع الحظر الأوروبي للنفط الروسي

Lebanon 24
04-05-2022 | 05:11
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