21
o
بيروت
25
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
19
o
بشري
21
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الحكومة المجرية: "لا ضمانات" لأمن الطاقة المجري في مشروع الحظر الأوروبي للنفط الروسي
Lebanon 24
04-05-2022
|
05:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نيويورك تايمز نقلا عن مصادر: الاتحاد الأوروبي قد يتخذ قرارا بالحظر التدريجي للنفط الروسي الأسبوع المقبل (الشرق)
Lebanon 24
نيويورك تايمز نقلا عن مصادر: الاتحاد الأوروبي قد يتخذ قرارا بالحظر التدريجي للنفط الروسي الأسبوع المقبل (الشرق)
06/05/2022 14:04:15
06/05/2022 14:04:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة الفرنسية: اجتماع استثنائي لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي الاثنين لبحث توقف إمدادات الغاز الروسي
Lebanon 24
الحكومة الفرنسية: اجتماع استثنائي لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي الاثنين لبحث توقف إمدادات الغاز الروسي
06/05/2022 14:04:15
06/05/2022 14:04:15
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية لـ"سكاي نيوز": دول الاتحاد لا تزال تدرس مقترح تخفيض واردات الطاقة الروسية ولم نتوصل لشيء نهائي
Lebanon 24
المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية لـ"سكاي نيوز": دول الاتحاد لا تزال تدرس مقترح تخفيض واردات الطاقة الروسية ولم نتوصل لشيء نهائي
06/05/2022 14:04:15
06/05/2022 14:04:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ألمانيا تحذر من اضطرابات في جميع إمدادات النفط جراء المشروع الأوروبي لحظر النفط الروسي
Lebanon 24
ألمانيا تحذر من اضطرابات في جميع إمدادات النفط جراء المشروع الأوروبي لحظر النفط الروسي
06/05/2022 14:04:15
06/05/2022 14:04:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بكلمات مؤثرة... الفنان الشهير ينعى والده: "بابا حبيبي الله يرحمك" (صورة)
Lebanon 24
بكلمات مؤثرة... الفنان الشهير ينعى والده: "بابا حبيبي الله يرحمك" (صورة)
07:20 | 2022-05-05
05/05/2022 07:20:12
Lebanon 24
Lebanon 24
زينب فياض تنشر فيديو طريف... والمتابعون: "سبحان الله نسخة من هيفا نفس ضحكة إمّها"
Lebanon 24
زينب فياض تنشر فيديو طريف... والمتابعون: "سبحان الله نسخة من هيفا نفس ضحكة إمّها"
09:48 | 2022-05-05
05/05/2022 09:48:32
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار عن بدل النقل لموظفي القطاعين العام والخاص... ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
خبر سار عن بدل النقل لموظفي القطاعين العام والخاص... ماذا في التفاصيل؟
07:30 | 2022-05-05
05/05/2022 07:30:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سرقتها من سوريا والتعميم عنها عبر "الانتربول"... ضُبطت في البقاع
Lebanon 24
بعد سرقتها من سوريا والتعميم عنها عبر "الانتربول"... ضُبطت في البقاع
10:01 | 2022-05-05
05/05/2022 10:01:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مسافرة تصل دبي بثلاثة أطفال وتغادر بأربعة
Lebanon 24
مسافرة تصل دبي بثلاثة أطفال وتغادر بأربعة
12:33 | 2022-05-05
05/05/2022 12:33:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
07:02 | 2022-05-06
المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان من بعبدا: مرتاحون لبدء العملية الانتخابية والقوات الدولية وضعت امكانياتها بتصرف الجيش للبحث عن مفقودي الزورق الغارق
07:01 | 2022-05-06
الرئيس عون: احد أسباب استمرار النازحين على الأراضي اللبنانية هو تلقي المساعدات الدولية
07:00 | 2022-05-06
الرئيس عون شدّد على ضرورة تأمين التسهيلات اللازمة للناخبين المنتشرين منوها بالجهود التي بذلت لاتمام العملية الانتخابية بالتنسيق بين وزارتي الخارجية والمغتربين والداخلية والبلديات
06:47 | 2022-05-06
رئيسة المفوضية الأوروبية: اتفقت مع الرئيس بايدن على تزويدنا بـ50 مليون متر مكعب من الغاز اعتبارا من العام المقبل
06:36 | 2022-05-06
برلين: مؤتمر بالفيديو لقادة دول مجموعة السبع حول أوكرانيا بمشاركة الرئيس زيلينسكي
فيديو
جولة داخل منزل جورج وسوف في سوريا.. شاهدوا فخامته (فيديو)
Lebanon 24
جولة داخل منزل جورج وسوف في سوريا.. شاهدوا فخامته (فيديو)
04:30 | 2022-05-05
06/05/2022 14:04:15
Lebanon 24
Lebanon 24
فئران تلعب "بلاي ستيشن" وتطلق النار على الوحوش (فيديو)
Lebanon 24
فئران تلعب "بلاي ستيشن" وتطلق النار على الوحوش (فيديو)
16:00 | 2022-05-04
06/05/2022 14:04:15
Lebanon 24
Lebanon 24
جويل بدر تخسر حلم الأمومة.. فقدت جنينها إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
جويل بدر تخسر حلم الأمومة.. فقدت جنينها إليكم التفاصيل (فيديو)
00:47 | 2022-05-03
06/05/2022 14:04:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact