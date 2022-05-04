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وزارة الدفاع الروسية تُعلن عن تدمير عدد من مدافع "هاوتزر" الأميركية في أوكرانيا

Lebanon 24
04-05-2022 | 05:17
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