23
o
بيروت
29
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
المطارنة الموارنة: لإزالة كل الألغام من أمام إجراء الانتخابات وتحرير إرادة الناخبين والمرشحين من الضغوط المختلفة التي تعرقل حسن هذا الإجراء
Lebanon 24
04-05-2022
|
05:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المطارنة الموارنة: لتعزيز الأجواء السياسية والأمنية الكفيلة بإجراء الانتخابات على قواعد الحرية والديمقراطية وندعو المسؤولين إلى عدم ربط الطموحات الانتخابية بالإضرار بالمالية العامة والتعيينات الإدارية
Lebanon 24
المطارنة الموارنة: لتعزيز الأجواء السياسية والأمنية الكفيلة بإجراء الانتخابات على قواعد الحرية والديمقراطية وندعو المسؤولين إلى عدم ربط الطموحات الانتخابية بالإضرار بالمالية العامة والتعيينات الإدارية
04/05/2022 14:02:17
04/05/2022 14:02:17
Lebanon 24
Lebanon 24
طرحت خلال جلسة مجلس الوزراء الأحداث الأمنية التي حصلت في طرابلس، فشدد رئيس الحكومة على ضبط الأمن وطلب من وزير الداخلية والبلديات عقد اجتماع لمجلس الأمن الفرعي في طرابلس واتخاذ الإجراءات اللازمة.
Lebanon 24
طرحت خلال جلسة مجلس الوزراء الأحداث الأمنية التي حصلت في طرابلس، فشدد رئيس الحكومة على ضبط الأمن وطلب من وزير الداخلية والبلديات عقد اجتماع لمجلس الأمن الفرعي في طرابلس واتخاذ الإجراءات اللازمة.
04/05/2022 14:02:17
04/05/2022 14:02:17
Lebanon 24
Lebanon 24
المطارنة الموارنة: نُؤكّد على وجوب حصول الانتخابات النيابية
Lebanon 24
المطارنة الموارنة: نُؤكّد على وجوب حصول الانتخابات النيابية
04/05/2022 14:02:17
04/05/2022 14:02:17
Lebanon 24
Lebanon 24
المطارنة الموارنة: تأكيد على وجوب حصول الانتخابات النيابية وهذا يقتضي إقبال المواطنين بكثافة إلى صناديق الاقتراع
Lebanon 24
المطارنة الموارنة: تأكيد على وجوب حصول الانتخابات النيابية وهذا يقتضي إقبال المواطنين بكثافة إلى صناديق الاقتراع
04/05/2022 14:02:17
04/05/2022 14:02:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد 10 أعوام من فقدانه والدته... الممثل نيكولا معوض يرزق بابنته الاولى من زوجته الاوكرانية (صورة)
Lebanon 24
بعد 10 أعوام من فقدانه والدته... الممثل نيكولا معوض يرزق بابنته الاولى من زوجته الاوكرانية (صورة)
14:09 | 2022-05-03
03/05/2022 02:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالمايوه... بطلة مسلسل "باب الحارة" تطلّ على متابعيها من على شاطىء البحر في دبي! (صور)
Lebanon 24
بالمايوه... بطلة مسلسل "باب الحارة" تطلّ على متابعيها من على شاطىء البحر في دبي! (صور)
09:10 | 2022-05-03
03/05/2022 09:10:54
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لفتاة عارية في بيروت.. و "قوى الأمن" تكشف ملابساته
Lebanon 24
فيديو لفتاة عارية في بيروت.. و "قوى الأمن" تكشف ملابساته
16:31 | 2022-05-03
03/05/2022 04:31:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع مع المرض.. الموت يغيّب ابنة فنان سوري شهير
Lebanon 24
بعد صراع مع المرض.. الموت يغيّب ابنة فنان سوري شهير
12:42 | 2022-05-03
03/05/2022 12:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة مباشرة من وئام وهاب باتجاه تيمور جنبلاط.. ماذا فيها؟
Lebanon 24
تغريدة مباشرة من وئام وهاب باتجاه تيمور جنبلاط.. ماذا فيها؟
15:35 | 2022-05-03
03/05/2022 03:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
06:55 | 2022-05-04
الاتحاد الأوروبي: قرار مالي بإلغاء اتفاقيات الدفاع مع فرنسا "مؤسف"
06:37 | 2022-05-04
الكرملين ينفي شن هجوم على مجمع "آزوفستال" الصناعي في ماريوبول
06:36 | 2022-05-04
وزير الطاقة الألماني: إمدادات النفط كافية حتى إيجاد بديل عن النفط الروسي
06:30 | 2022-05-04
الكرملين: الأنباء عن إعلان بوتين التعبئة العامة في 9 أيار غير صحيحة
06:29 | 2022-05-04
الكرملين: لا اتفاق على لقاء بين بوتين والبابا فرنسيس بشأن الأزمة الأوكرانية
فيديو
جويل بدر تخسر حلم الأمومة.. فقدت جنينها إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
جويل بدر تخسر حلم الأمومة.. فقدت جنينها إليكم التفاصيل (فيديو)
00:47 | 2022-05-03
04/05/2022 14:02:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أنجلينا جولي تهرب مسرعة خوفاً من غارة جوية في أوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
أنجلينا جولي تهرب مسرعة خوفاً من غارة جوية في أوكرانيا (فيديو)
11:00 | 2022-05-01
04/05/2022 14:02:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بدق صفارات الإنذار... متظاهرون يشوشون على خطاب وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
بدق صفارات الإنذار... متظاهرون يشوشون على خطاب وزيرة (فيديو)
04:30 | 2022-05-01
04/05/2022 14:02:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact