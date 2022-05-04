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سلوفاكيا: نوافق على قرار حظر النفط الروسي ولكن يجب مناقشة الفترة الانتقالية لتطبيقه

Lebanon 24
04-05-2022 | 07:21
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