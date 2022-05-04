Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس المكسيك: لن نفرض عقوبات على روسيا وسنبقى على الحياد

Lebanon 24
04-05-2022 | 09:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء جورجيا: لن نفرض عقوبات اقتصادية على روسيا وسنتخذ قراراتنا وفق المصالح الوطنية لبلدنا وشعبنا
lebanon 24
04/05/2022 18:20:59 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المجلس الأوروبي: الهجوم غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية ونُحمّل روسيا المسؤولية وسنفرض عليها حزمة من العقوبات
lebanon 24
04/05/2022 18:20:59 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية: سنفرض عقوبات قوية وشاملة على روسيا إذا لزم الأمر
lebanon 24
04/05/2022 18:20:59 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المجلس الأوربي: سنواصل دعم أوكرانيا والعقوبات من شأنها كسر شوكة روسيا
lebanon 24
04/05/2022 18:20:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
11:18 | 2022-05-04
11:17 | 2022-05-04
11:16 | 2022-05-04
11:12 | 2022-05-04
11:12 | 2022-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website