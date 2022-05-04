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إسرائيل تستدعي سفير روسيا لديها للاحتجاج على تصريحات لافروف ضدّ اليهود (العربية)
Lebanon 24
04-05-2022
|
10:40
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