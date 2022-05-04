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رويترز عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية: مخزونات النفط ترتفع 1.3 مليون برميل الأسبوع الماضي مقابل توقعات بانخفاض 800 ألف برميل (الجزيرة)

Lebanon 24
04-05-2022 | 11:05
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