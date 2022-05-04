Advertisement

أخبار عاجلة

فورين بوليسي عن مسؤول عسكري أميركي: الغارة الروسية أمس على مدينة لفيف هدفت إلى تعطيل إمدادات للجيش الأوكراني (الجزيرة)

Lebanon 24
04-05-2022 | 11:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول أوكراني: الغارة الروسية استهدفت في يافوريف غرب البلاد مركز تدريب عسكري (العربية)
lebanon 24
04/05/2022 20:20:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: بيلاروسيا تدعم القوات الروسية بالإمدادات العسكرية (الجزيرة)
lebanon 24
04/05/2022 20:20:17 Lebanon 24 Lebanon 24
نيوزويك عن مسؤولين أميركيين: نتوقع سقوط العاصمة الأوكرانية كييف بيد القوات الروسية في غضون أيام (الجزيرة)
lebanon 24
04/05/2022 20:20:17 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين: إدارة بايدن طلبت من إسرائيل النظر في زيادة دعمها العسكري لأوكرانيا (الجزيرة)
lebanon 24
04/05/2022 20:20:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
13:19 | 2022-05-04
13:15 | 2022-05-04
13:10 | 2022-05-04
13:08 | 2022-05-04
13:03 | 2022-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website