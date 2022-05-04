باسيل: لبنان على موعد مع الإنتخابات النيابية في 15 أيّار نحنا وحلفائنا في لائحة بيروت الأولى نطلب تأييدكم وثقتكم حتى نبقى بمجلس النواب صوتكم والعين الساهرة على حقوقكم

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