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باسيل: الإنتخابات بتفصل بين مشروعين: دولة الفشل والفساد ودولة الحق والإنتاج

Lebanon 24
04-05-2022 | 12:03
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باسيل: نحنا صمدنا و "كهرباء بدنا نجيب، وسدود بدنا نعمّر ونفط وغاز بدنا نستخرج ونصدّر أموال بدنا نسترد نظام بدنا نطوّر ودولة بدنا نبني"
lebanon 24
04/05/2022 20:20:49 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: لبنان على موعد مع الإنتخابات النيابية في 15 أيّار نحنا وحلفائنا في لائحة بيروت الأولى نطلب تأييدكم وثقتكم حتى نبقى بمجلس النواب صوتكم والعين الساهرة على حقوقكم
lebanon 24
04/05/2022 20:20:49 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل خلال اللقاء مع اهالي البقاع الغربي وراشيا: هذه المنطقة ظلمت بسبب فشل الدولة وغيابها عن الإنماء
lebanon 24
04/05/2022 20:20:49 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: إقتصادنا فِشِل لأنو ما إنبنى عَ مبدا الإنتاج وزيادة الثروة، بالعكس إعتبر السلطة قالب كاتو كل واحد بياخد منو هو وشطارتو... تناتش الدولة وصّلنا للإنهيار
lebanon 24
04/05/2022 20:20:49 Lebanon 24 Lebanon 24
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