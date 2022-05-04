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رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عبر "تلفزيون لبنان": الوقت أمام الحكومة قصير ونواجه تحديّات جمّة في مختلف المجالات

Lebanon 24
04-05-2022 | 14:06
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