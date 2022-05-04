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ميقاتي: حصول لبنان على "ختم" صندوق النقد الدولي يمثل تأشيرة للدول المانحة لمساعدتنا

Lebanon 24
04-05-2022 | 14:10
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