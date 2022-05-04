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ميقاتي: حادثة غرق الزورق في طرابلس مؤسفة جداً والهيئة العليا للاغاثة تواكب الملف كما أننا طلبنا مساعدة دوليّة لانتشال الزورق الغارق

Lebanon 24
04-05-2022 | 14:15
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