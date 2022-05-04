Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: طرابلس تحتاجُ الكثير ومهما فعلنا قليل ومؤسساتنا فاعلة ولا اعتقد أنّ أحداً قدّم لطرابلس خلال السنوات الـ15 الماضية أكثر مما فعلته مؤسساتنا

Lebanon 24
04-05-2022 | 14:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صندوق النقد: 60 إلى 70% من الطلب الحالي على النفط والغاز الروسيين قد يزول خلال السنوات القليلة المقبلة
lebanon 24
05/05/2022 01:06:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: الأوضاع في دونيتسك ولوغانسك تغيرت إلى الأسوأ خلال السنوات الماضية والمواطنون هناك يعيشون ظروفا صعبة
lebanon 24
05/05/2022 01:06:30 Lebanon 24 Lebanon 24
نصر الله: أسأل القوى السياسية المخاصمة لنا أنتم خلال السنوات الماضية وكنتم بأغلبكم بالسلطة من 30 سنة و40 سنة مثل حزب الكتائب ماذا فعلتم؟
lebanon 24
05/05/2022 01:06:30 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء جورجيا: شهدنا 3 صراعات عسكرية خلال الثلاثين عاما الماضية لذلك علينا أن نكون أكثر حرصا
lebanon 24
05/05/2022 01:06:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
17:48 | 2022-05-04
17:37 | 2022-05-04
17:24 | 2022-05-04
16:42 | 2022-05-04
16:00 | 2022-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website