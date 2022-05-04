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ميقاتي: لم أدخل إلى السياسة لافتعال إشكالات مع الآخرين وأضع مصلحة الوطن قبل المصلحة الشخصية لكن هذا الأمر ليس موجوداً لدى الكثير من السياسيين

Lebanon 24
04-05-2022 | 14:39
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