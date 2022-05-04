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الخارجية الأميركية: نحن على اتصال وثيق بحليفينا اليابان وكوريا الجنوبية وسنرد معاً على استفزازات كوريا الشمالية

Lebanon 24
04-05-2022 | 15:58
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