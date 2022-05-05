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القوات الإسرائيلية إعتقلت مرابطًا على الأقل بعد الاعتداء عليه داخل باحات المسجد الأقصى

Lebanon 24
05-05-2022 | 01:04
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