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أخبار عاجلة
التضخم في تركيا يقفز إلى 70% في نيسان في أعلى مستوى منذ 20 عاما (العربية)
Lebanon 24
05-05-2022
|
03:33
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