الرئيس ميقاتي: راهنا على حصول الإنتخابات النيابية بمواعيدها الدستورية على رغم تشكيك المشككين بحصولها على أمل ان تترجم إرادة الناس الذين سيقولون كلمة الفصل في صناديق الإقتراع

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