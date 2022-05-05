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الرئيس ميقاتي: راهنا على حصول الإنتخابات النيابية بمواعيدها الدستورية على رغم تشكيك المشككين بحصولها على أمل ان تترجم إرادة الناس الذين سيقولون كلمة الفصل في صناديق الإقتراع

Lebanon 24
05-05-2022 | 03:13
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