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ميقاتي: في 16 أيار يوم جديد لمرحلة نأمل أن تحمل الخير للبنان واللبنانيين وأن ترى الخطط التي وضعتها حكومتنا النور ولي ملء الثقة بأن الأيام الآتية ستحمل معها بشائر خير

Lebanon 24
05-05-2022 | 03:36
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