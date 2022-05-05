ميقاتي: في 16 أيار يوم جديد لمرحلة نأمل أن تحمل الخير للبنان واللبنانيين وأن ترى الخطط التي وضعتها حكومتنا النور ولي ملء الثقة بأن الأيام الآتية ستحمل معها بشائر خير

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