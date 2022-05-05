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ميقاتي: نحن وضعنا القطار على السكة الصحيحة يبقى أن يقود هذا القطار إلى محطات آمنة وأن نكون مستعدين وجاهزين عندما يحين أوان الحلول الإقليمية المنتظرة

Lebanon 24
05-05-2022 | 03:38
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