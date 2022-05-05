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ميقاتي: حاولنا معالجة القضايا التي واجهتنا منذ اليوم الأول بكل واقعية وبأقل أضرار ممكنة نجحنا في مكان ما بقدر ما سمحت به الظروف ولم ننجح حيث وُضعت العصي في دواليب الحكومة

Lebanon 24
05-05-2022 | 03:38
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