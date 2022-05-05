ميقاتي: حاولنا معالجة القضايا التي واجهتنا منذ اليوم الأول بكل واقعية وبأقل أضرار ممكنة نجحنا في مكان ما بقدر ما سمحت به الظروف ولم ننجح حيث وُضعت العصي في دواليب الحكومة

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