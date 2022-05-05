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ميقاتي: المطلوب من الجميع بعد أن نطوي صفحة الانتخابات النيابية العمل لتجنب الوقوع بمطبات الفراغ القاتل على مستوى السلطة التنفيذية التي ستلقى على عاتقها مسؤولية البدء بمسيرة إنهاض لبنان من كبوته

Lebanon 24
05-05-2022 | 03:40
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