ميقاتي: المطلوب من الجميع بعد أن نطوي صفحة الانتخابات النيابية العمل لتجنب الوقوع بمطبات الفراغ القاتل على مستوى السلطة التنفيذية التي ستلقى على عاتقها مسؤولية البدء بمسيرة إنهاض لبنان من كبوته

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