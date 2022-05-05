Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الخارجية الأردنية: ندين اقتحام المستوطنين للأقصى ونطالب إسرائيل بوقف إجراءات تغيير الوضع التاريخي والقانوني

Lebanon 24
05-05-2022 | 05:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأردنية: ندين بشدة اقتحام الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين
lebanon 24
05/05/2022 13:39:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الفلسطينية: تصريحات الحكومة الإسرائيلية بشأن الحفاظ على الوضع القائم في الأقصى كاذبة
lebanon 24
05/05/2022 13:39:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الصينية: قلقون من تصاعد الصراع بين إسرائيل و فلسطين ونعارض المحاولات الأحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن في القدس
lebanon 24
05/05/2022 13:39:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأردنية: المملكة ستسضيف الخميس المقبل اجتماعا وزاريا طارئا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية في الأقصى (الجزيرة)
lebanon 24
05/05/2022 13:39:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
06:38 | 2022-05-05
06:30 | 2022-05-05
06:20 | 2022-05-05
06:15 | 2022-05-05
06:12 | 2022-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website