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المفوضية الأوروبية: استمرار تدفق اللاجئين سيؤثر ديمواغرافيا على دول الاتحاد

Lebanon 24
05-05-2022 | 06:15
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