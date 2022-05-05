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زيلينسكي يطلق منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة أوكرانيا على كسب الحرب

Lebanon 24
05-05-2022 | 06:20
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لوبن: مساعدة أوكرانيا إنسانيًا وماليًا وعسكريًا من خلال الأسلحة واجب ولكن نريد أن نميز بين المساعدة والدخول كطرف في الحرب ونعترض على حظر استيراد الغاز والنفط الروسيين لما لديه من تداعيات كارثية
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05/05/2022 16:18:52 Lebanon 24 Lebanon 24
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05/05/2022 16:18:52 Lebanon 24 Lebanon 24
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