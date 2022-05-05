بوحبيب من بعبدا: لبنان سيؤكد في مؤتمر بروكسل انه لم يعد باستطاعته تحمل عبء النزوح ونحن لا نريد المساعدة بل نهتم بانفسنا اذا عاد النازحون الى بلادهم

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