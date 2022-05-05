Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي: تحديات الأمن بالمنطقة والعالم تتطلب تنويع مصادر السلاح

Lebanon 24
05-05-2022 | 07:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عون عرض مع الحلبي لشؤون الجامعة واللبنانية ومركز البحوث ومع وزير الدفاع للاوضاع الأمنية وترسيم الحدود
lebanon 24
05/05/2022 16:20:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري: نأمل أن تسفر مفاوضات فيينا عن اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني ونشجع على ذلك (الجزيرة)
lebanon 24
05/05/2022 16:20:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي: آمل ألا يلجأ بوتين لاستخدام السلاح الكيميائي أو البيولوجي لأن الرد الدولي سيكون قويا (الجزيرة)
lebanon 24
05/05/2022 16:20:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: لكي تأخذ الإصلاحات مداها تحتاج إلى أن يرافقها بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وتوحيد السلاح والقرار عملاً بقرارات مجلس الأمن واعتماد الخيارات الاستراتيجية التي تعزّز علاقات لبنان مع محيطه العربي
lebanon 24
05/05/2022 16:20:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
09:10 | 2022-05-05
08:57 | 2022-05-05
08:49 | 2022-05-05
08:40 | 2022-05-05
08:38 | 2022-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website